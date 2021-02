Foto: Robin Utrecht/ANP

Het kabinet verlengt de periode waarin een avondklok geldt met drie weken tot en met 2 maart. Dit heeft het kabinet maandagmiddag bekendgemaakt. Daarmee lopen de belangrijkste tijdelijke coronamaatregelen allemaal tot begin maart door. Er komt tussentijds nog wel een 'weegmoment' om te kijken of de avondklok echt zolang gehandhaafd dient te worden. Op 23 februari beslist het kabinet over eventuele verlenging van deze maatregel na 2 maart. De op 22 januari ingestelde avondklok blijft gelden van 21.00 uur tot 04.30 uur.

Dinsdag debatteert de Tweede Kamer over het besluit om de termijn te verlengen. Oorspronkelijk zou de avondklok tot en met de nacht van dinsdag op woensdag gelden. Of de avondklok ook echt effectief is, is volgens minister Grapperhaus van Justitie nog niet goed te zeggen. Het advies van deskundigen was wel om door te gaan.

Derde golf

De belangrijkste reden om de zware maatregel te verlengen is de dreiging van een derde golf, als gevolg van de besmettelijkere Britse variant van het virus. Met alle maatregelen die nu genomen zijn - waaronder thuis maximaal een bezoeker per dag - moet die derde golf zo klein blijven dat de ziekenhuizen en ic-afdelingen niet overspoeld worden met patiënten.

Bij de Britse variant verdubbelt het aantal nieuwe besmettingen - zonder de aanvullende overheidsmaatregelen - binnen ongeveer een week. Dit leidt tot een piek in het aantal besmettingen in de periode maart-mei. Vaccinatie is het belangrijkste middel om de stijging van het aantal patiënten tegen te gaan.