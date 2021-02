Ondanks grotere baanonzekerheid door corona en technologische veranderingen blijven opleidingsbudgetten door pure onwetendheid onbenut. Twee derde van de werknemers weet niet hoeveel leerbudget hij of zij ter beschikking heeft. Bijna de helft van de leidinggevenden en één op de vijf hr-verantwoordelijken weet dat evenmin. Dat blijkt uit onderzoek dat online leerplatform Studytube dinsdag naar buiten brengt.

Vele honderden euro's per persoon blijven zo op de plank liggen. Drie op de vijf hr-afdelingen bevestigen dat ze hoogstens driekwart van de budgetten uitgeven. 'We zien dat leidinggevenden andere activiteiten prioriteit geven. Op die manier is het wel erg moeilijk om een vitale leercultuur te vestigen', zegt ceo Homam Karimi.

Versnippering

Overheid, planbureaus en adviescommissies hameren er al heel lang op dat Nederland terrein verliest zonder grootscheepse investeringen in bij- en omscholing, maar geld hiervoor zit in veel verschillende potjes. Het helpt evenmin dat er vier ministeries over gaan, zegt Erik Verduyn, directeur onderwijs bij opleidingsinstituut NCOI.

Volgens Studytube hebben veel werkgevers de opleiding van hun personeel niet hoog op de agenda staan. Andere activiteiten krijgen voorrang, waardoor men trainingen uitstelt, afzegt of helemaal niet aanvraagt. Vaak laten ze na de inspanning te belonen met promoties of bonussen. Dat komt de motivatie niet ten goede.

Verduyn beaamt dat veel geld onbenut blijft, al signaleert hij grote verschillen tussen werkgevers. Toch is geld niet altijd probleem. Leidinggevenden moeten het gesprek aangaan en daarbij verder kijken dan hun eigen afdeling, maar volgens hem zijn werknemers niet altijd in beweging te krijgen. 'Ze hebben geen positief beeld overgehouden aan school en hebben faalangst.' De run op gratis loopbaanadviezen na corona laat weliswaar zien dat er een gevoel van urgentie is, maar 'voordat we van advies naar opleiding zijn, zijn we echt een stuk verder.'