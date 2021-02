Foto: Robin Utrecht/ANP

In het kort In de eerste maanden van de coronacrisis werd het even stil op overnamemarkt in de zorg.

Adviesbureau Deloitte verwacht dat die vertraging dit jaar ruimschoots ingehaald wordt.

Vooral in de zogeheten life sciences en zorg-IT lijkt het druk te gaan worden.

De coronacrisis heeft de markt voor fusies en overnames in de Nederlandse zorg nauwelijks beïnvloed. In de eerste maanden van de pandemie was er weliswaar sprake van vertraging, maar daarna kwamen de transacties weer op gang. Deze inhaalslag lijkt dit jaar door te zetten.

Sterker, er is een extra versnelling op til, zegt Dagmar Enklaar, partner Healthcare bij adviesbureau Deloitte. 'In de zomer had covid echt wel even impact. Alles stond stil, iedereen wilde even zien wat er ging gebeuren. Maar daarna is het tempo extra opgevoerd, eigenlijk net zoals op de beurs.' Geen afstel maar uitstel dus.

In 2020 waren er per saldo 96 zorgovernames met een waarde van €5 mln of meer, een daling van tien deals ten opzichte van een jaar eerder. De totale transactiewaarde kromp met 8% tot €2,2 mrd, zo becijfert Deloitte in een jaarlijks marktonderzoek. Toch lijkt het er dus op dat de markt in 2021 de gestage groei van het afgelopen decennium weer zal oppakken.

Duidelijkheid en herstructureringen

Wat zal helpen, is dat er met de jaarcijfers over 2020 steeds meer duidelijkheid is over de gevolgen van de coronacrisis voor bedrijven. Er lijken nauwelijks transacties echt geklapt te zijn door de pandemie. Royale overheidssteun heeft ondernemingen overeind gehouden, en de zorg krijgt extra aandacht. En terwijl banken zich aanvankelijk ook kritischer opstelden, is het weer goed mogelijk om overnames te financieren.

Tegelijkertijd zullen sommige bedrijven die het al langere tijd zwaar hebben het hoofd niet boven water kunnen houden. Voor investeerders kunnen zulke herstructureringssituaties aantrekkelijke mogelijkheden opleveren. Op deze manier zal de coronacrisis dus zelfs bijdragen aan het transactievolume, denkt Deloitte.

Groei private equity

De opmars van private equity in de Nederlandse zorg ging vorig jaar onverdroten door. Deze investeerders en hun portfoliobedrijven tekenden voor het vijfde jaar op rij voor meer overnames, met 58 stuks.

Enklaar signaleert dat de zorg steeds minder het domein is van niche-investeerders. Internationale investeerders met een brede blik zetten speciale afdelingen op om zich in het veld te mengen. Een voorbeeld is Apax France, dat zorgaanbieder MentaalBeter overneemt van de Nederlandse investeringsmaatschappij NPM Capital.

Private equity laat zich niet afschrikken door de in aanloop naar de verkiezingen opgelaaide discussie over marktwerking in de zorg. 'Elke partij die wij begeleiden kijkt heel goed naar de risico's rond regelgeving', zegt Enklaar. 'Dat die gevolgen kan hebben, is duidelijk, maar je weet nooit hoe precies. Helemaal anders zal het niet snel worden.' Voor investeerders is het aantrekkelijk om in verschillende landen actief te zijn, om risico te spreiden. Aan de andere kant maken verschillende regelregimes het vaak lastig om met één platform over grenzen heen succesvol te zijn.

Animo voor life sciences en zorg-IT

Investeerders blijven zich hoofdzakelijk richten op de gebieden buiten de zogenoemde 'kern van de zorg'. Dat is het streng gereguleerde domein van ziekenhuizen, klinieken en verpleeg- en thuiszorgorganisaties.

Vooral in de zogeheten life sciences (farmacie, medische technologie en biotechnologie) en zorg-IT verwacht Deloitte een druk overnamejaar. Het zijn groeimarkten met relatief weinig regelgeving en, niet onbelangrijk, zonder verbod op winstuitkering. Vooral digitale zorgtechnologie heeft een impuls gekregen van de coronacrisis, zegt Enklaar: 'Soms liep dat nog wat moeilijk door alle regels, maar nu zijn zulke toepassingen gewoon noodzakelijk.'