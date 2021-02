Foto: Aly Song/Reuters

Het is niet mogelijk vast te stellen hoe het coronavirus op de markt in Wuhan is terechtgekomen. Ook is er geen bewijs gevonden dat erop wijst dat het virus voor december 2019 op grote schaal circuleerde in Wuhan. Dat zijn de bevindingen die het WHO-onderzoeksteam dinsdagmiddag in Wuhan presenteerde tijdens een persconferentie.

Samples van de markt laten zien dat er al in de beginfase van de epidemie diversiteit van het virus was, zeiden de onderzoekers. Dat wijst erop dat er al eerdere besmettingen kunnen zijn geweest voor de eerste officiële gevallen. Toch tonen de data uit Wuhan en de rest van de provincie niet aan dat het virus wijdverspreid was voor het eind van 2019 volgens het team.

Het onderzoeksteam kwam 14 januari aan in Wuhan en heeft na twee weken van quarantaine locaties bezocht zoals de befaamde Huanan vismarkt van Wuhan waar voor het eerst een clusterinfectie opdook, het Wuhan Instituut voor Virologie dat al jaren onderzoek doet naar coronavirussen en een aantal ziekenhuizen. Ook voerden de teamleden, onder wie de Nederlandse viroloog Marion Koopmans, tijdens hun quarantaine online gesprekken met Chinese wetenschappers.

'Hebben we een dramatisch ander beeld van de oorsprong van het virus? Ik denk het niet', zei Peter Ben Embarek, voedsel- en dierenziektespecialist van de WHO en voorzitter van het onderzoeksteam. 'Hebben we meer zicht op de context en de omstandigheden hier? Absoluut'. Volgens Embarek heeft de epidemie in Wuhan zich op een klassieke manier verspreidt: 'Eerst met kleine clusters, die vervolgens tot een pandemie leidden. De data passen perfect.'

Bevroren zalm

Het team richtte zich onder meer op hoe het virus overgesprongen is op de mens, hoe het zich aangepast heeft en hoe zich vervolgens kon verspreiden. Ook werden hypothesen onderzocht of de overdracht via bevroren voedsel heeft plaatsgevonden, via een gastheerdier, of dat het virus mogelijk is ontsnapt uit het lab in Wuhan, een theorie die vooral door de VS is geopperd en die China fel bestrijdt.

Voor die laatste theorie is geen bewijs gevonden, zei Embarek: 'Daar is ook geen verder onderzoek naar nodig.' De meest waarschijnlijke aanname is nog steeds dat het virus via een gastheerdier is overgesprongen. Onderzoek heeft uitgewezen dat het voorkomt in schubdieren en vleermuizen. 'Maar het huidige coronavirus is qua samenstelling nog iets te verschillend om onweerlegbaar te kunnen concluderen dat een van deze dieren de gastheer is geweest', zei Liang Wannian, co-voorzitter van het team en virusdeskundige bij China’s Nationale Gezondheidscommissie, tijdens de persconferentie.

Liang wees er ook nog op dat de hoge vatbaarheid van nertsen en katten voor het virus erop kan wijzen dat zelfs deze dieren of hieraan verwante dieren gastheer kan zijn geweest. Maar daar zijn nog niet genoeg data voor voegde hij meteen toe.

Embarek legde een iets andere nadruk op de bevindingen dan Liang, die uitgebreid uiteenzette dat covid in bevroren voedsel kan voorkomen. In China is het virus eerder onder meer in tofu en bevroren zalm aangetroffen. Reden voor het land om een tijdelijke importstop in te voeren van zalm. China heeft hiermee eerder gehint op de mogelijkheid dat het virus zo in het land is geïntroduceerd. 'Studies hebben bewezen dat het virus lang kan overleven over lange afstanden in bevroren voedsel', zei Liang.

De virusdeskundige erkende dat er meer onderzoek daarvoor nodig is. Ook Embarek beaamde dit. Het onderzoeksteam heeft de afgelopen weken ook de aanvoerketen nagelopen voor zover mogelijk van kopers, leveranciers en boeren die producten aan de Huanan markt leverden. Behalve bevroren vis werden er ook wilde dieren verkocht. 'Omdat Wuhan zich niet geografisch dichtbij bevindt van de leefomgevingen van gastheerdieren die het virus kunnen hebben overgebracht, hebben we ook gekeken naar andere dieren die mogelijk van en naar de markt zijn gekomen.'