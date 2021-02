Foto: Reuters

Videospelontwikkelaar Electronic Arts is dicht bij een overname van Glu Mobile. Met de maker van de game Kim Kardashian: Hollywood heeft het Amerikaanse onlinespelbedrijf een akkoord bereikt, zo liet het maandagavond weten in een verklaring.

In een tijd dat gamen - vanwege de lockdowns - nog populairder is geworden telt EA $2,1 mrd neer voor de rivaal. Dat komt neer op $12,50 per aandeel, een premium van 36% ten opzichte van de slotkoers van afgelopen vrijdag.

Met de overname krijgt de bedenker van voetbalspel Fifa meteen het videospel met de Amerikaanse realityster in handen. Daarin proberen spelers zelf sterren te worden door een fanschare te creëren. Het spel is sinds 2014 op de markt.

'Grootste gameplatform'

Met de overname van Glu breidt EA zijn aanbod van mobiele games uit. 'Mobiel blijft groeien als het grootste gameplatform ter wereld', verklaart EA-topman Andrew Wilson de acquisitie. 'Met de toevoeging van de games en het talent van Glu verdubbelen we de omvang van onze activiteiten.'

In deze groeiende markt heeft het bedrijf naar eigen zeggen afgelopen twaalf maanden ruim $1,3 mrd omzet behaald. Ruim 100 miljoen gebruikers spelen de mobiele games van AE, aldus Wilson.

Volgens kenners is de overname in potentie even lucratief als die van de Zweedse spelmaker King door het Amerikaanse Activision Blizzard begin 2016. Voor de ontwikkelaar van de populaire puzzelgame Candy Crush Saga werd toen $5,9 mrd neergelegd. Zowel Candy Crush als Kim Kardashian: Hollywood zijn zogeheten casual games, spellen die de gebruiker redelijk eenvoudig en snel leert spelen.

Fifa en Sims

Veel mobiele games uit de stal van AE zijn oorspronkelijk gemaakt voor de pc en playstation. Maar de in de jaren '90 doorgebroken spellen zoals Fifa en Sims zijn nu ook te spelen op een iPhone of Samsung. Beiden behoren tot de best verkochte spellen van EA, dat claimt wereldwijd zo'n 430 miljoen gebruikers op verschillende apparaten te hebben.

De overname van Glu is de tweede miljardenacquisitie in korte tijd. In december kondigde EA al aan Codemasters, een spelontwikkelaar in Londen, over te nemen. Aandeelhouders van Codemasters, bekend van racespellen zoals F1 en Dirt, gingen akkoord met een overnamesom van $1,2 mrd.