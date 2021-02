Foto: Robin Utrecht/ANP

In het kort Werkgeversorganisaties presenteren woensdag hun toekomstagenda.

Op belangrijke punten markeert die een koerswijziging.

Zo mag het minimumloon omhoog en moeten werknemers meer profiteren van winsten.

Milieu en kansengelijkheid kunnen rekenen op meer aandacht.

Werkgevers willen er iets voor terug: het vaste contract zou minder vast moeten worden.

Vijf weken voor de verkiezingen verandert werkgeverskoepel VNO-NCW van koers. Verhoging van het minimumloon is bespreekbaar, werknemers moeten vaker meedelen in winsten van bedrijven en ondernemers moeten makkelijker mensen in vaste dienst kunnen nemen om uitwassen met flexarbeid tegen te gaan.

Deze boodschap van VNO-NCW-voorzitter Ingrid Thijssen komt aan het einde van een kabinetsperiode waarin het bedrijfsleven en samenleving uit elkaar zijn gedreven. De opvolger van de vorige maand onverwacht overleden Hans de Boer presenteert woensdag de toekomstagenda voor 2030. Deze agenda moet na de coronacrisis bijdragen aan een breedgedragen welvaart in Nederland.

In een interview met het FD toont Thijssen begrip voor kritiek dat het bedrijfsleven voorafgaand aan de coronacrisis te terughoudend was in het doorsluizen van een deel van de winsten naar de eigen medewerkers, terwijl aandeelhouders en topmanagement wél profiteerden. Zo zei premier Mark Rutte in juni 2019 op een VVD-congres dat de winsten tegen de plinten klotsten, maar dat alleen de lonen van topmannen waren gestegen.

Vorige week nog hamerden werkgevers zelf op loonmatiging in de cao's vanwege de coronacrisis. 'De andere kant daarvan — dat vond ik terechte kritiek — betekent dat het wel een tandje sneller kan qua loonsverhoging, wanneer het goed gaat. Al moet dat bepaald worden aan de cao-tafel', zegt Thijssen. Op ondernemingsniveau wil VNO-NCW meer inzetten op vormen van winstdeling. Net als dividend ademen dergelijke beloningsvormen direct mee met de bedrijfsresultaten.

Vast contract minder vast

De VNO-NCW-voorzitter vindt dat Nederland een halt moet toeroepen aan doorgeschoten flexibilisering, waarin mensen van baantje naar baantje hoppen. VNO-NCW wil met vakbonden en kabinet afspraken maken over een stelsel van werkzekerheid, waarin 'altijd perspectief is op een nieuwe baan'. Fiscale ondernemersfaciliteiten moeten worden gericht op de positieve effecten van ondernemerschap: starten, investeren, innoveren en werkgeverschap.

Het vaste contract moet echter minder worden volgehangen met allerlei risico's voor ondernemers. Nog altijd maken die werkgevers huiverig om personeel een contract voor onbetaalde tijd aan te bieden. VNO-NCW pleit voor een contract voor onbepaalde tijd dat 'zonder problemen door beide partijen ook beëindigd kan worden'.

Verhoging van het minimumloon is voor VNO-NCW voortaan ook bespreekbaar zodat lage inkomens meer kunnen delen in de welvaart. De eigen doelstelling om werk te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt wordt verdubbeld tot 200.000.

Milieu en kansengelijkheid

In het veertig pagina's tellende visiedocument zet VNO-NCW meer dan ooit in op duurzaamheid en het vergroten van welvaart voor alle Nederlanders, naast de traditionele belangenbehartiging voor de achterban zoals minder regeldruk. 'Ondernemers hebben een verantwoordelijkheid om het voortouw te nemen om de opwarming en uitputting van onze aarde tot staan te brengen én om de boel bij elkaar te houden', aldus Thijssen.

De werkgevers willen zo de kloof met politiek en maatschappij dichten. Die kwam eind 2017 geleden schrijnend aan het licht na de uit de hand gelopen discussie over de aftrek van de dividendbelasting. Als voorstander van deze politiek omstreden ingreep stond VNO-NCW in de beeldvorming opeens te boek als 'belangenbehartiger van multinationals'.

'Ondernemers maken zich zorgen over deze kloof', zegt Thijssen. 'We hebben als bedrijfsleven een nieuwe rolopvatting. We vinden echt dat we meer kunnen bijdragen aan de samenleving.' Al met al mikken de ondernemers op 20% meer materiële welvaart voor de burgers per 2030 in vergelijking met precoronajaar 2019.

Om de milieu-inspanningen aan te jagen zou de regering de pas ingevoerde investeringssubsidie (de BIK) per 2023 moeten omzetten in een regeling die investeringen in duurzaamheid stimuleren. Het gaat om een steunbedrag van jaarlijks €2 mrd.

Ook het in september aangekondigde Nationaal Groeifonds kan een rol spelen in de vergroening van de economie. Het kabinet stelt jaarlijks €4 mrd beschikbaar voor versterking van de Nederlandse economie. Dat bedrag wil VNO-NCW per 2025 ophogen tot €10 mrd. Zelf beloven werkgevers dit vervolgens aan te vullen met nog eens €10 mrd.