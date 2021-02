Foto: Reuters

De koers van CD Projekt is dinsdag hard onderuitgegaan, nadat de Poolse gameontwikkelaar bekend had gemaakt doelwit te zijn geweest van ransomware. Beleggers zetten het aandeel ongeveer 4,5% lager.

Op Twitter verklaarde het bedrijf achter de futuristische videospellen Cyberpunk 2077 en The Witcher 'slachtoffer te zijn van een gerichte cyberaanval'. Als gevolg heeft een hacker 'sommige van de interne systemen blootgesteld'.

Losgeld

Volgens het in Warschau gevestigde CD Projekt zijn hierbij 'bepaalde gegevens' van het bedrijf buitgemaakt. In de tweet is een screenshot te zien van een notitie waarin de indringer om losgeld vraagt. Het bedrag is niet bekendgemaakt. Als dit niet binnen 48 uur wordt overgemaakt, dreigt de hacker gevoelige informatie over de interne bedrijfsvoering openbaar te maken.

CD Projekt gaat niet mee in die eis. Daarmee neemt het bedrijf genoegen met de diefstal van de gegevens en het risico dat deze op straat belanden. Wel zeggen de Polen 'noodzakelijke stappen' te ondernemen om de gevolgen te verzachten door partijen waarop de gegevens betrekking hebben te waarschuwen.

CD Projekt verklaart de veiligheidslek inmiddels gedicht te hebben. Momenteel is het bedrijf nog met forensische IT-specialisten aan het onderzoeken hoe de ransomware is binnengeslopen.

Volgende tegenvaller

Voor de Poolse onderneming is de hackaanval de volgende tegenvaller in korte tijd. In december verwijderde Sony de game Cyberpunk 2077 uit de digitale winkel van zijn playstation vanwege de vele fouten. Het zou het duurste en volgens kenners beste spel ooit zijn.

Ook toen kreeg de koers, die vorig jaar al was ingestort, een tik. Cyberpunk 2077 was pas een week uit, maar naar verluidt al miljoenen keren verkocht. Het spel, met The Matrix-ster Keanu Reeves in de hoofdrol, speelt zich af in een futuristische stad, waar multinationals en criminele bendes om de macht strijden.

CD Projekt werkte in totaal acht jaar aan het spel en de lancering werd meermaals uitgesteld. Het was de eerste grote titel van de ontwikkelaar sinds The Witcher 3: Wild Hunt uit 2015.