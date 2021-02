Foto: Anna Moneymaker/The New York Times

In het kort Dinsdag boog de Amerikaanse Senaat zich over afzetting van Donald Trump.

Hij zou begin januari bestormers van het Capitool hebben opgejut in een toespraak.

De oud-president is weliswaar niet meer in functie, maar kan worden uitgesloten van ambten.

De Democraten willen al volgende week hierover stemmen.

De impeachmentzaak tegen de Amerikaanse oud-president Donald Trump moet een korte procedure worden. In tegenstelling tot eerdere gevallen die weken duurden, willen de Democraten al volgende week een stemming in de Senaat over de vraag of de Republikein Trump schuldig is aan het opjutten van een menigte demonstranten tegen het Capitool, begin januari.

Deze week hoort de Senaat de aanklacht aan en krijgen Trumps advocaten een kans de gewezen president te verdedigen. De impeachmentzitting ging dinsdag van start met een debat over het grondwettelijke vraagstuk of een iemand die niet langer in functie alsnog afgezet kan worden. De komende dagen volgt de inhoudelijk behandeling van de zaak tegen Trump.

De Democraten hebben haast omdat ze de Senaat niet lang willen ophouden en ruimte willen maken voor behandelen van wetsvoorstellen van president Joe Biden, waaronder een economisch noodpakket van $1,9 mrd. Ook de Republikeinen lijken geen trek hebben in een slepende procedure. Ze stellen zich in overgrote meerderheid op het standpunt dat deze impeachment ongrondwettelijk omdat Trump niet langer president is.

Dat is het het ook argument van Trumps advocaten hebben aangevoerd. Ze dienden een verweerschrift in waarin ze Trumps status als ex-president gebruiken als basis om hem vrij te pleiten. Ook stellen Trumps advocaten dat hij niet verantwoordelijk kan worden gehouden voor de aanval op het Capitool op 6 januari. Kort voor de bestorming riep Trump zijn aanhangers in een toespraak weliswaar op naar het Capitool te gaan en te 'vechten', maar volgens zijn advocaten was dat 'figuurlijk bedoeld'. Trumps bewering dat de verkiezingen van november 'gestolen' waren valt volgens hen onder de vrijheid van meningsuiting.

Montage

De Democraten hebben een aanklacht opgesteld waarin Trump 'verraad van historische proporties' wordt verweten. 'Als het uitlokken van een opstand tegen het Congres niet langer reden is voor impeachment, is het moeilijk voor te stellen wat dat dan wel zou zijn', aldus de aanklagers.

De komende dagen zullen de Democraten hun zaak kracht bijzetten met een uitgebreide video-vertoning met beelden van Trumps toespraken, de bestorming van het Capitool en verklaringen van deelnemers aan het geweld die zeggen dat ze namens Trump handelden. Deze montage van beelden komt in de plaats van getuigenverhoren, waarmee de Democraten de procedure verder proberen te versnellen.

Eerder riepen de Democraten Trump zelf op als getuige, maar die liet weten daaraan geen gehoor te zullen geven. Hoewel de Senaat formeel het recht heeft getuigen te dagvaarden, lijken de Democraten zich vooralsnog te hebben neergelegd bij Trumps weigering.

Maximaal effect

De kans dat het tot een veroordeling komt is klein. Er moeten 17 Republikeinen meestemmen met de 50 Democraten in de Senaat om Trump daadwerkelijk schuldig te verklaren. Eerder stemden 45 van de 50 Republikeinen in de Senaat tegen het starten van een procedure in de Senaat. Dat wordt alom gezien als signaal dat de Republikeinen Trump zullen blijven steunen.

Bij gebrek aan vooruitzicht op een veroordeling, hopen de Democraten op maximaal effect door nog een keer stil te staan bij de gebeurtenissen op die fatale dag in januari. 'We vinden dat iedere Amerikaan zich bewust moet zijn van wat er gebeurd is', zei Jamie Raskin, een lid van het Huis van Afgevaardigden die de rol van hoofdaanklager vervult.

Mocht de Senaat Trump toch schuldig bevinden, dan kan hem dat een verbod opleveren om ooit nog een publiek ambt op landelijk niveau te bekleden. Volgens Raskin moet worden voorkomen dat Trump terugkeert naar Washington. 'We moeten er zeker van zijn dat een aanval op onze democratie en grondwet niet nog een keer voorkomt', zei hij.