In het kort Enkele maanden geleden kwam Forum voor Democratie in opspraak door antisemitische en racistische app-berichten binnen jongerenbeweging JFvD.

Nu is het FvD-leider Thierry Baudet zelf die wordt beschuldigd van racistische en homofobe uitspraken in interne app-groepen.

Baudet noemt de onthullingen van Elsevier Weekblad een 'stupide heksenjacht'.

Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet is opnieuw in opspraak geraakt vanwege vermeend racisme en homofobie binnen zijn eigen partij. Voor het eerst wijst daarbij de beschuldigende vinger rechtstreeks naar Baudet zelf, nadat vorig najaar extremistische app-berichten uitlekten van leden van jongerentak JFvD.

Elsevier Weekblad berichtte dinsdag over herhaaldelijke racistische uitspraken die Baudet én enkele van zijn vertrouwelingen afgelopen zomer zouden hebben gedaan in twee interne app-groepen. Zo zou Baudet aan partijgenoot Gideon van Meijeren, de huidige nummer zes op de kandidatenlijst voor de komende Tweede Kamerverkiezingen, hebben gevraagd of deze wilde 'dat je zus met een neger thuiskomt'. Daarop zou Van Meijeren hebben geantwoord met de woorden 'Hell no'.

Stupide heksenjacht

Daarnaast zou Baudet afgelopen zomer in een discussie over IQ-testen hebben gezegd dat blanken gemiddeld een IQ scoren van 110, terwijl dat voor hispanics 90 is en voor Afro-Amerikanen 75. Ook andere FvD'ers zouden omstreden uitspraken hebben gedaan. Zo zouden Andreas Bakir (nummer zeventien op de kandidatenlijst) en Samuel Jong (nummer vijftien), twee naaste medewerkers van Baudet, hebben aangedrongen op een verbod op streamingdienst Netflix, omdat de serie The Couple seksuele relaties tussen blanke vrouwen en zwarte mannen zou propageren.

Diezelfde Bakir schrijft verder dat hij 'negers niet haat, ze hoeven niet allemaal dood ofzo'. 'Ik heb wel een voorkeur of mag dat ook niet meer? Ik heb geen last van de negers in Afrika als ze maar daar blijven.'

In een video op Twitter betitelt Baudet de onthullingen door Elsevier als een 'stupide heksenjacht'. 'Het kartel is als de dood voor onze opkomst, dus proberen ze met allerlei technieken spaken in onze wielen te steken.'

#FVD stijgt in de peilingen. Dat betekent dat het kartel weer dezelfde oude trucjes tevoorschijn haalt. Vanochtend werd weer gedreigd met "screenshots". De reactie van @thierrybaudet: pic.twitter.com/r3k2T7MBc7 — Forum voor Democratie (@fvdemocratie) February 9, 2021

Implosie Forum

Overigens ontkent hij niet dat hij dergelijke uitlatingen heeft gedaan. 'Misschien is er in een privécontext ooit een grapje gemaakt, ooit een opmerking... Ik zou willen zeggen: wie heeft dat niet? Wie zonder zonde is, werpe de eerste steen.’

De ophef ontstaat enkele maanden nadat onthullingen over antisemitische en racistische uitspraken binnen jongerenbewegingen JFvD leidden tot de implosie van Forum. Verschillende partijprominenten en volksvertegenwoordigers, onder wie Joost Eerdmans, Annabel Nanninga Nicki Pouw, keerden Baudet uiteindelijk de rug toe. Eerdmans en Nanninga richtten daarop de nieuwe politieke partij JA21 op, die in de peilingen een tot twee zetels scoort.

Forum, dat nu twee zetels heeft in de Tweede Kamer, staat op twee tot vier zetels.