Foto: Reuters

Josep Borrell, de buitenlandchef van de Europese Unie, wil Rusland treffen met nieuwe sancties naar aanleiding van de detentie van oppositieleider Aleksej Navalny. Borrell zal zelf met voorstellen daartoe komen.

Dat zei de Spanjaard dinsdagmiddag ten overstaan van het Europarlement. Hij moest daar tekst en uitleg geven over zijn hevig bekritiseerde trip naar Moskou, eind vorige week.

Tijdens een persconferentie gedurende die trip stond Borrell erbij en keek ernaar toen Sergey Lavrov, de Russische minister van buitenlandse zaken, de EU ‘een onbetrouwbare partner’ noemde. Ook liet Borrell zich verleiden tot kritiek op Amerikaanse sancties tegen Cuba. Dit terwijl hij juist naar Moskou was afgereisd om kritiek te geven op Rusland.

Opstappen

Brussel vindt de behandeling van Navalny, die eerder al vergiftigd werd, onacceptabel en verwijt Moskou het verspreiden van desinformatie over de coronacrisis en de bezetting van delen van Oekraïne. Tijdens Borrells bezoek werden drie Europese diplomaten uitgezet door Rusland.

In Brussel brak na de trip stevige kritiek los op Borrell. Een groep Europarlementariërs stelden een brief op gericht aan Europese Commissie-voorzitter Ursula von der Leyen waarin ze ‘oproepen tot actie, als Borrell al niet uit zichzelf besluit op te stappen.’ De brief is uiteindelijk 81 keer ondertekend.

'Fiasco'

Borrell verdedigde zich dinsdag door te zeggen dat hij het belangrijk vond de zorgen over Rusland van de EU ‘persoonlijk’ over te brengen. De kritiek van Europarlementariërs was er niet minder om. De term 'fiasco' viel veelvuldig. 'Dit bezoek was een vergissing', zei Dacian Ciolos namens de Europese liberalen, 'hier gaat het verkeerde diplomatieke signaal vanuit.'

PvdA-Europarlementariër Kati Piri, van dezelfde politieke familie als Borrell, wees erop dat het unfair is de schuld op het bordje van de buitenlandchef te leggen terwijl de EU-lidstaten er tot op heden niet in zijn geslaagd Rusland te treffen met ‘betekenisvolle sancties’.

Piri memoreerde eraan dat de Hongaarse leider Viktor Orbán zich onlangs verzette tegen een stevige EU-verklaring jegens Rusland, terwijl de Franse president Emmanuel Macron blijft oproepen tot samenwerking. ‘Wat we nodig hebben is een gezamenlijke strategie’, zei Piri.

Op 22 februari praten de EU-ministers van buitenlandse zaken over vervolgstappen tegen Rusland.