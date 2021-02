De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met een voorstel om discriminatie op grond van handicap of seksuele voorkeur grondwettelijk te verbieden. Daarvoor zou artikel 1 van de Grondwet moeten worden gewijzigd. De Tweede Kamer stemde eerder al in met het voorstel.

Het voorstel van D66, GroenLinks en PvdA werd met 58 stemmen voor en vijftien tegen aangenomen. De initiatiefnemers noemen de instemming een 'belangrijke stap'. In artikel 1 van de Grondwet staat nu dat discriminatie 'wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook' niet is toegestaan.

Alleen de PVV, de SGP en de fractie-Van Pareren stemden tegen. Forum voor Democratie was niet aanwezig.

Om de grondwetswijziging definitief door te voeren moet na de Tweede Kamerverkiezingen in maart een tweederdemeerderheid in zowel de Eerste als de Tweede Kamer voor het verbod stemmen.