Nederland verdient flink meer aan de export naar China. De uitvoer van producten naar het land zit bovendien in de lift, ondanks corona. Vooral de verdiensten aan de uitvoer van machines en voeding groeiden, blijkt woensdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Nederland verdiende in 2019 volgens het statistisch bureau €4,6 mrd aan de export van goederen van eigen makelij naar het Oost-Aziatische land. Dat is 53% meer dan in 2015, toen het nog om €3 mrd ging. Bij de verdiensten gaat het volgens het CBS om de toegevoegde waarde na aftrek van de kosten van de benodigde import voor het maken van de goederen.

Export naar China groeit

In de eerste elf maanden van 2020 was de waarde van de export naar de Volksrepubliek, ondanks de mondiale impact van corona op de economie en de handel, ook hoger dan het jaar ervoor. De export naar de Volksrepubliek was in die periode goed voor bijna €13 mrd; in dezelfde periode in 2019 was dat ruim €1 mrd minder.

De export naar de wereld als geheel was in de eerste elf maanden van 2020 juist €33 mrd lager dan in dezelfde periode een jaar eerder. Ook de import uit China nam in die periode (vergeleken met een jaar eerder) toe, terwijl de invoer uit de rest van de wereld daalde.

Belangrijke bijdrage aan de stijging van de verdiensten van exporteurs leveren machines en voeding. Nederlandse bedrijven verdienden in 2019 €1,3 mrd aan de uitvoer van machines en onderdelen daarvan naar China. Dat is nagenoeg een verdubbeling ten opzichte van 2015. Het gaat onder meer om machines voor de landbouw, de productie van voedsel en de productie van chips.

Babymelkpoeder populair

De verdiensten aan de uitvoer van voedsel naar China groeiden ook. Nederlands babymelkpoeder is een populair exportproduct, net als vlees. De verdiensten aan de export van vlees verdrievoudigde tussen 2015 en 2019 tot €469 mln. Aan de export van bereid voedsel, waartoe babymelkpoeder behoort, werd volgens het CBS €728 mln verdiend, ruimschoots een verdubbeling.

De export van babymelkpoeder zit al langer in de lift. Chinese consumenten verloren na een groot schandaal het vertrouwen in melkpoeder uit eigen land. De vraag naar Nederlands melkpoeder nam als gevolg daarvan enorm toe. Tussen 2005 en 2015 vervijftigvoudigde de exportwaarde van het poeder naar de Volksrepubliek.

Minder afval naar China

Ook kunststoffen, farmaceutische producten, metaal en wetenschappelijke instrumenten gingen vaak vanuit Nederland de Chinese grens over. De verdiensten aan de uitvoer van metaalafval daalden de afgelopen jaren fors, van €217 mln in 2015 tot €114 mln in 2019. Dat heeft te maken met aangescherpte Chinese regels, waardoor afval het land minder makkelijk in komt.

Peking bemoeilijkt niet alleen de export van metaalafval, ook ander milieubelastend afval zoals plastic, autobanden en textiel wordt sinds enkele jaren vaker geweerd. De export van plastic afval daalde van 195.000 ton in 2010 tot 10.000 ton in 2018.

De export van metaalafval is naar verhouding lucratief. Per euro export bedraagt de toegevoegde waarde daarvan 90 eurocent. Door de bank genomen verdienden Nederlandse exporteurs in 2019 57 eurocent per euro export naar China. Dat is meer dan gemiddeld voor de wereld als geheel, maar minder dan in 2015, toen het nog 60 eurocent was.