Foto: Erika Gerdemark/Bloomberg

De bouwplaats van een megafabriek voor autobatterijen in Zweden is uitgegroeid tot een brandhaard van corona. De Britse mutatie van het coronavirus duikt veelvuldig op onder medewerkers en de 1.155 werkkrachten worden vanaf nu tweemaal wekelijks getest.

De Zweedse provincie Västerbotten, in Lapland, was nét op de goede weg: het aantal coronabesmettingen lag sinds de jaarwisseling onder de vijfhonderd per week. Totdat de eerste week van februari plots een verdubbeling liet zien, van 440 gevallen naar 806.

De bouw van een nieuwe batterijfabriek door start-up Northvolt in het stadje Skellefteå is de boosdoener, zo meldt de regionale overheid. Waren er op 2 februari nog 55 gevallen, maandag was dat al opgelopen tot meer dan honderd bestemmingen bij werkkrachten. Zeker twintig van hen bleken de besmettelijkere Britse variant onder de leden te hebben.

Testbeleid opgevoerd

‘In samenspraak met de provincie hebben we ons testbeleid meteen opgevoerd’, zegt woordvoerder Jesper Wigardt van Northvolt. ‘Vorige week hebben we iedereen twee keer getest en toen hadden we 5% positieve gevallen. Na de eerste testronde van deze week, zitten we op 3%. Het moment om af te schalen is nog niet gekomen, maar dit is wel positief.’

In heel Västerbotten viel 8% van de tests positief uit, tegenover 6% een week eerder. Twee scholen in de regio vormen ook een brandhaard.

‘We zien een stijging in de Britse virusvariant, meer dan dertig personen hebben deze mutatie’, aldus arts infectieziekten Stephan Stenmark van de provincie in een verklaring. Hij verwacht dat het aantal nog oploopt.

Stenmark wijst de inwoners van de regio erop dat ze zoveel mogelijk thuis moeten blijven, want er liggen al 35 mensen in het ziekenhuis met corona. De provinciale overheid besloot maandag om het ziekenhuis in verhoogde paraatheid te brengen omdat het de komende weken meer coronabesmettingen verwacht. In het nabije Umeå vergroot het ziekenhuis de ic-capaciteit naar veertien plekken. Zweden heeft in Europa het laagste aantal ic-bedden per hoofd van de bevolking en veel inwoners wonen ver van zorginstellingen af.

Forse investeringen

De bouw van ‘Northvolt Ett’ (‘ett’ is Zweeds voor ‘één’) begon in oktober. Aan het eind van het jaar verwacht de batterijfabrikant de eerste accu’s te gaan produceren. Investeerders zoals de Volkswagen Group en BMW hebben fors geld in de fabriek gestoken. De eerste fase heeft een capaciteit van 16 gigawattuur (GWh) en uiteindelijk moet ‘Ett’ uitgroeien tot 32 gigawattuur. In Duitsland plannen Northvolt en Volkswagen een tweede faciliteit.

Zo’n 1.100 mensen werken momenteel aan de fabriek. ‘Tot zover kan het werk doorgaan zoals gepland’, zegt Wigardt. ‘De overgrote meerderheid van de medewerkers zijn werkzaam voor aannemers. We huisvesten zo’n vierhonderd van hen op de bouwplaats zelf in een tijdelijk onderkomen. Daar hebben ze een eigen kamer, badkamer en douche - alleen de keuken delen ze.’

Veel van de bouwvakkers zijn arbeidsmigranten, maar Northvolt kan niet precies zeggen hoe groot hun aandeel is of uit welke landen ze afkomstig zijn.

Bouwprojecten, die zoals Northvolt alleen doorgang kunnen vinden met arbeidsmigranten, krijgen te maken met extra eisen. De Zweedse overheid maakte maandag bekend dat iedere reiziger een negatieve coronatest moet laten zien voordat hij in het land van vertrek aan boord gaat van een vliegtuig of veerboot richting Zweden. Ook verlengt Zweden het verbod op de verkoop van alcohol in de horeca na 20.00 uur.