De laatste grote onafhankelijke radiozender van Hongarije heeft dinsdag zijn strijd om in de lucht te blijven verloren. Een lokale rechtbank in Boedapest bevestigde het oordeel van de mediaraad dat Klubrádió geen recht heeft op een radiofrequentie.

Het intrekken van de vergunning wordt gezien als de laatste poging van de regering-Orbán om het aantal kritische geluiden in de media tot een minimum te beperken. Dit tot grote zorg en ergernis van de Europese Unie en internationale brancheorganisaties zoals Verslaggevers Zonder Grenzen.

Beschamend en laf

Het is niet de eerste keer dat Klubrádió het aan de stok heeft met Orbán. In 2013 waren heftige protesten van luisteraars nodig om een nieuwe frequentie voor zeven jaar toegewezen te krijgen. Althans, voor de regio rond Boedapest, op het platteland gingen wel een aantal frequenties verloren.

De mediaraad weigerde ditmaal de vergunning te verlengen omdat Klubrádió in 2016 enkele fouten zou hebben gemaakt. Zo was het volgens de mediaraad te laat met het melden van luistercijfers. De hoofdredactie van Klubrádió zei eerder tegenover deze krant dat het een absurde aantijging is. Volgens president-directeur Andras Arató is het een politiek besluit. Vandaag noemde hij het besluit van de rechtbank 'beschamend en laf'.

Klubrádió gaat nog wel in hoger beroep tegen het besluit van de rechtbank. Het mag daarbij op ruggensteun rekenen vanuit het Europees Parlement en de Commissie. De Europese commissaris voor mensenrechten zei direct na het vonnis op Twitter: 'Opnieuw een verstomde stem in Hongarije. Dit is een trieste dag voor de persvrijheid.'