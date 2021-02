Zorg

‘Ik vind covid echt niet erger dan een kind met kanker’

Maandag is het Wereldkankerdag. Voor het Prinses Máxima Centrum, het kinderoncologisch ziekenhuis in Utrecht, een dag met twee gezichten. De fondsen uit goede doelen zijn door corona sterk teruggelopen en dat heeft grote gevolgen voor het onderzoek naar nieuwe behandelingen. 'Dus dit kost over een paar jaar kinderlevens. Zo simpel is het.'