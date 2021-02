Buitenland

Gevangen in een brandgevaarlijke flat, net als duizenden andere Britten

Ruim drie jaar na de brand in de Londense Grenfell-toren dreigen honderdduizenden Britse huiseigenaren ten onder te gaan aan de financiële last van hun onveilige flat. De Nederlandse Dominique Wolfs is een van hen. En toen brak er bij haar brand uit.