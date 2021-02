Foto: Piroschka van de Wouw/Reuters

Het belangrijkste nieuws van woensdag

Niet-essentiële winkels openen hun afhaalloketten.

07.12 uur | Eneco stopt met deur tot deurverkoop

Eneco stopt met deur tot deurverkoop van energiecontracten. Dat meldt het AD woensdag. Het energiebedrijf vindt verkoopgesprekken aan de deur te opdringerig en te moeilijk controleerbaar. Ceo Hans Peters laat aan de krant weten dat er geen directe aanleiding is, maar sprake van voortschrijdend inzicht.

De wil om te presteren door de verkopers zou gesjoemel binnen de sector in de hand werken. 'Dat terwijl we voor een enorme energietransitie staan, waarvoor vertrouwen het uitgangspunt moet zijn. We komen alleen nog bij mensen thuis als ze er om vragen, bijvoorbeeld om samen te kijken naar geschikte zonnepanelen.'

Na de eerste lockdown stopte Eneco de deur tot deurverkoop, waarna deze weer startte in de zomer en vervolgens weer werd gestopt na de tweede lockdown. Er liepen ongeveer zestig verkopers langs de deuren voor Eneco.

07.21 uur | Niet-essentiële winkels openen hun afhaaloketten

Winkeliers van zogeheten niet-essentiële winkels mogen vanaf vandaag hun deuren openen voor het afhalen van online of telefonisch bestelde producten. Consumenten kunnen deze vervolgens fysiek komen afhalen: dat wordt click & collect genoemd.

Wel moet er minimaal vier uur zitten tussen het bestellen en afhalen. Winkeliers zijn sinds half december verstoken van omzet, toen het kabinet alle niet-essentiële winkels slot, waaronder ketens als Hema, Blokker en Action.

Tot nu toe mochten alleen horeca, plantenzaken en bouwmarkten afhaalloketten openen, tot grote onvrede van andere retailers. Bij andere winkeliers kon alleen worden besteld, maar de verzending van pakketten is vaak verlieslatend.