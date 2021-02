Europa

Socialistische zege in Catalonië zonder glans

De verkiezingen in Catalonië zijn zondag gewonnen door de socialistische partij PSC. Maar partijen die onafhankelijkheid van de Spaanse regio nastreven, haalden voor het eerst meer dan 50% van de stemmen. Ontspanning in Catalonië lijkt ver weg, en ook in Madrid dreigt nu politieke trammelant.