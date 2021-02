Overheid

'Europa onderzoekt onze rechtsstaat? Ik maak me geen moment zorgen'

Den Haag heeft de beknelde burger ontdekt. Wat is er mis met uitvoeringsorganisaties zoals de Belastingdienst, en waar is de menselijke maat? De speciale onderzoekscommissie van de Tweede Kamer presenteert donderdag haar bevindingen. Reden voor een gesprek met Nationale ombudsman Reinier van Zutphen over de toeslagenaffaire, het gebrek aan regie en de bescherming van de burger. 'Ik geloof nog steeds in de rechtsstaat. Om dat zo te houden hits ik zo nu en dan ook zelf graag de boel op.'