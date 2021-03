Verkiezingen 2021

Het klimaatbeleid van Rutte III in zeven grafieken

'Het groenste regeerakkoord ooit'. Zo kondigde de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie in 2017 haar plannen voor de regeerperiode aan. De klimaatcrisis zou aangepakt worden, er was geen alternatief. Is dit gelukt? Het klimaatbeleid van Rutte III in zeven grafieken.