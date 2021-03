Culemborg kiest

Hoe smeltkroes Terweijde zich herpakte na de nieuwjaarsrellen

In de Culemborgse wijk Terweijde escaleerde in de nieuwjaarsnacht van 2010 een sluimerende ruzie tussen Molukse en Marokkaanse jongeren. Portret van een wijk die jarenlang streed tegen het label 'probleemwijk': 'Het waren geen rassenrellen. Het was een incident.'