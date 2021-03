ICT-diensten

'Soms moeten dingen eerst eens goed misgaan, dan komt er tenminste budget'

Een geliefd onderwerp is het niet, enorm belangrijk wel: de digitale kwetsbaarheid van Nederlandse bedrijven. Twee leden van de Cyber Security Raad, Lokke Moerel en Hans de Jong, president van Philips Nederland, praten hier bij hoge uitzondering over met het FD. Want dat is nodig. 'We hebben hier te maken met de nieuwe maffia.'