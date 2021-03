Europa

Orbán keert zich tegen degenen die hem de hand boven het hoofd hielden

De Hongaarse premier Viktor Orbán keerde woensdag de machtigste politieke fractie in het Europees Parlement, de christendemocratische EVP, de rug toe. Dat is de finale in een al jaren durend conflict over waar de EU voor moet staan. Komt Orbán nu in een isolement terecht? En gaat Europa nu harder optreden tegen schenders van de rechtsstaat?