Woningmarkt

'Ouderenhuisvesting is dé oplossing voor woningnood'

Verleid ouderen om te verhuizen en je speelt alleen al in Amsterdam 40.000 woningen vrij voor starters, onderwijzers, politiemensen of zorgpersoneel. Maar doe het wel in samenspraak met ouderen. Dat is kort samengevat het advies aan het gemeentebestuur van Eelco Damen (1955), de voormalig voorzitter raad van bestuur bij Cordaan.