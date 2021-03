Vooruitblikkend en verdiepend: dit is de wekelijkse dosis Europamania — alles wat je moet weten over ontwikkelingen in Europa. In deze editie: Spanjaarden smachten naar batterijen, Orbáns Europarlementariërs naar asiel en Tsjechen naar een vaccin.

Foto: Reuters

1. Batterijenvirus slaat toe in Spanje

Waar komt uw elektrische auto straks vandaan? Grote kans dat u Duitsland, Tsjechië, Slowakije, Hongarije of Polen zegt. Maar niet Spanje.

Onacceptabel, vinden de Spaanse regering en energiebedrijf Iberdrola. Spanje heeft natuurlijk een grote automotivesector, en ook een Spaans merk (Seat, deel van de Volkswagen Group). Maar de elektrische auto's van Seat komen nu uit Slowakije, terwijl Frankrijk en Duitsland de plannen trekken voor Europese batterijfabrieken.

Afgelopen week rukten premier Pedro Sánchez en koning Felipe VI uit om VW-chef Herbert Diess in Barcelona op het hart te drukken dat Volkswagen toch ook in Spanje e-auto's moet gaan maken. Zeker, zei Diess. Seat kondigde vorig jaar aan tot 2025 €5 mrd in e-auto's te steken. Maar, zei Diess, we hebben daarvoor ook een Spaanse fabriek voor batterijen nodig.

De Spaanse regering, Seat en Iberdrola broeden nu op een gezamenlijk plan om zo'n fabriek in Seat-hoofdstad Martorell te bouwen. Zeker is dat daarvoor miljarden nodig zijn. Madrid (en de bedrijven) kijken voor financiering begerig naar het coronaherstelpakket Next Generation EU, waar Spanje zo'n €140 mrd uit kan claimen.

VW-ceo Diess kon het in Barcelona toch niet laten om met een waarschuwing te komen. 'De succesvolle transformatie van de Spaanse auto-industrie hangt af van een duidelijke toezegging van de Europese Commissie', zei hij. Dat was toch een beetje sneu gezegd, zo bij het zeventigjarig bestaan van Seat.

Overigens zijn er meer plannen voor batterijfabrieken in Spanje. Zo is het terrein van de Nissan-fabriek in Barcelona in beeld voor een Battery Hub. De Catalaanse regioregering wil €6,8 mrd aan EU-fondsen vragen voor haar plan.

Volgens Spaanse media zouden LG Chem en Schneider Electric zeker in Barcelona batterijen willen produceren. Maar de Zweedse e-wagenbouwer Inzile heeft ook interesse in het terrein als Nissan eind 2021 vertrekt.

Foto: Reuters

2. Orbáns Europarlementariërs zoeken asiel

Het is mooi geweest, besloot Viktor Orbán woensdag. De Hongaarse premier trok zijn Fidesz-partij terug uit de christendemocratische EVP-fractie in het Europees Parlement. Maar wie neemt de twaalf Europarlementariërs liefdevol op? De fractie van Europese Conservatieven en Hervormers, of toch de nog rechtsere fractie Identiteit en Democratie, waar Geert Wilders' PVV, Rassemblement National van Marine Le Pen en Lega van Matteo Salvini bij horen?

Orbán onderhoudt met partijen uit beide fracties goede banden. Recent kwam aan het licht dat hij al in februari een samenwerkingsaanzoek had gedaan aan Giorgia Meloni, de leider van de rechtse Fratelli d'Italia (FDL). Orbán sprak in 2019 al eens op een evenement van FDL, net als FvD-voorman Baudet. De Fratelli, die als enige grote fractie in het Italiaanse parlement niet de regering van premier Mario Draghi steunen, maken in de Europese politieke arena deel uit van de ECR-fractie. Daar bivakkeren ook Orbáns Poolse bondgenoten van de PiS.

In de politiek draait het net als in het leven om keuzes maken. Orbán is daar nog niet aan toe, zei hij vrijdagochtend bij zijn wekelijkse radiopraatje. Inmiddels zijn de Fidesz-parlementariërs geregistreerd in de categorie niet-ingeschreven van het parlement, de vergaarbak van de Italiaanse Vijfsterrenbeweging, Griekse communisten, Catalaanse onafhankelijkheidsstrijders en politici die bijvoorbeeld eerder de extreemrechtse Griekse Gouden Dageraad en Forum verlieten.

Donderdag had Orbán gezegd dat hij een nieuwe politieke groep op rechts wil vormen.

Foto: Reuters

3. Cruciale coronaweek voor Tsjechië

Tsjechië staat wat corona aangaat voor een cruciale week, zei minister van volksgezondheid Jan Blatný zondag. Tsjechië, zeer zwaar getroffen door het virus, heeft genoeg ic-bedden, maar niet genoeg personeel om alle zieken te verzorgen, aldus Blatný.

Vrijdag deed Praag een beroep op Duitsland, Polen en Zwitserland om patiënten over te nemen. Duitsland steekt in ieder geval de helpende hand toe, zo bleek zondag. Ook de Duitse deelstaat Saksen doet dat.

Ondertussen broedt de Tsjechische regering net als de Slowaakse buren op de inzet van het Russische Spoetnik-vaccin. Christa Wirthumer-Hoche van het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA) zei zondag dat landen behoedzaam moeten opereren met Spoetnik. 'We hebben papieren nodig die we kunnen bekijken. We hebben nog niet genoeg data over gevaccineerden', zei ze tegen de Oostenrijkse tv-zender ORF. Het in Leiden ontwikkelde vaccin van Janssen krijgt binnenkort goedkeuring, verwachtte ze.

Waar moeten we deze week op letten?

• Verkiezingen! Studio Europa Maastricht heeft maandagavondeen panelgesprek over Europa en de Tweede Kamer. Luister hier nog even het debat bij Café Europa over hetzelfde thema terug, en lees het artikel van FD-medewerker Catherine de Vries.

• Het Hof van Justitie van de EU deed vaak uitspraken over de vraag of diensten waarin mensen beschikbaar moeten zijn voor plotselinge werkzaamheden, tellen als werktijd. Dinsdag komt het Hof met twee arresten die dat thema verder belichten. Dit keer gaat het over vragen die een Duitse brandweerman en een Sloveense omroepmedewerker opwerpen.

• De EU-ministers van justitie spreken elkaardonderdag, onder meer over hoe het staat met de Europese openbaar aanklager (in opbouw). Op vrijdag overleggen de ministers van binnenlandse zaken over onder meer de voorstellen om het Europese migratiebeleid aan te passen.

• Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie spreekt vrijdag het German Symposium van de London School of Economics toe. Gaat natuurlijk weer over brexitfricties.

• Vrijdag online te volgen bij debatcentrum De Balie: een debat over democratie, Europa en corona. Met onder meer FD-columnist Mathieu Segers en de Frans-Duitse schrijver Géraldine Schwarz.

• De Italiaanse regeringspartij PD houdt zaterdag een congres. Partijchef Nicola Zingaretti heeft zijn vertrek aangekondigd. Hij is interne strubbelingen zat.

• Zondag gaan kiezers in de Duitse deelstaten Baden-Württemberg en Rheinland-Pfalz naar de stembus. Een test voor CDU-partijvoorzitter Armin Laschet: hoe doen de christendemocraten het?

Meer lezen?

Het Rode Gevaar De Poolse Europarlementariër Ryszard Legutko van de rechts-conservatieve regeringspartij PiS denkt dat de conservatieven in Europa het bijltje erbij neer hebben gegooid. Overal zitten communisten, zegt hij in een gesprek met Le Figaro. Maar Legutko geeft niet op.

Strategisch ASML-volgers opgelet: de Europese Unie verwaarloost haar chipindustrie, betoogt Frederico Mollet in een analyse voor denktank EPC.

De overkant Het is twijfelachtig of de Britse financiële sector ruim toegang krijgt tot de Europese markt. Het VK en EU overleggen nog steeds met elkaar over in welke mate de regels in Londen gelijkwaardig zijn aan die op het continent. De TCA-verwikkelingen luiden een langzaam verval van de City in, schrijft Karel Lannoo van denktank CEPS. Sowieso is de vraag wat beloftes van Londen waard zijn (lees het commentaar van het FD, en dit stuk uit The Times).

De overkant IIOnvrede in Algerije over de politieke en economische situatie blijft groot. Vrijdag waren er opnieuw betogingen. De politie trad hard op. De VN heeft geprotesteerd.

Nu dat weer Terwijl het veelgeplaagde adviesbedrijf McKinsey zich opmaakt voor een besluit wie het concern gaat leiden, klinkt gemor over de rol die McKinsey kan spelen bij het formuleren van plannen voor het herstelprogramma voor de Italiaanse economie. Ter nuance: McKinsey heeft een contract van €25.000 voor advieswerk rond dat herstelplan. Inclusief btw — die slag is u.

