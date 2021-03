Binnenland 'We berekenen alles, behalve migratie. Dat vind ik vreemd' Wetenschapper Jan van de Beek schreef een rapport over de kosten van immigratie. 'De balans is verstoord en vroeg of laat ontkomen we niet aan de keuze de verzorgingsstaat af te bouwen of immigratie te beperken.'

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: 'We berekenen alles, behalve migratie. Dat vind ik vreemd' Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren