Macro-economie 'Er wordt veel beleid gemaakt waarvan we niet weten of het werkt' Beleidseconomen zijn te veel tijd kwijt aan het bestrijden van ondoordachte plannen van politici, klaagt topambtenaar Bernard ter Haar. 'Je bent zo overduidelijk niet bezig met de echte wereld, maar met een Haagse schijnwereld.'

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: 'Er wordt veel beleid gemaakt waarvan we niet weten of het werkt' Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren