Verkiezingen 2021 Hoekstra: 'Mark Rutte is meer dan ik een man van de status quo' Wopke Hoekstra bracht afgelopen week leven in de verkiezingsstrijd met het voorstel de duur van de WW-uitkering te halveren. De nieuwe CDA-leider schroomt ook niet om van bedrijven en hoge inkomens solidariteit te eisen voor het betalen van de coronarekening, die hij als minister van Financiën al zag oplopen tot €75 mrd. Een interview over leiderschap en vernieuwing. 'Ik ga geen waterige compromissen sluiten met links'.

