Verkiezingen 2021 Sigrid Kaag: 'Laten we elkaar niet meer voor de gek houden' D66-leider Sigrid Kaag sluit voortzetting van de huidige coalitie niet uit. Maar dan moeten VVD en CDA wel loskomen van de status quo. 'Het is tijd voor echte keuzes', vindt ze. Ook voor afschaffing van de hypotheekrenteaftrek, hogere erfbelasting en een miljonairstaks.

