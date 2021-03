Politiek GroenLinks verzwijgt kosten voor sluiten kolencentrales GroenLinks bekritiseerde de VVD omdat die haar klimaatplannen niet heeft laten doorrekenen door planbureaus. Nu blijkt dat de partij van Jesse Klaver zelf een kostenpost van €1 mrd tot €2 mrd achterhoudt.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: GroenLinks verzwijgt kosten voor sluiten kolencentrales Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren