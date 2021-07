Pensioenen Hoe verdeel je een erfenis van €1700 mrd? Pensioenfondsen moeten zo'n €1700 mrd aan vermogen verdelen over miljoenen Nederlanders. 'Een unieke operatie'. Maar wie heeft recht op wat? Het verdelen van een erfenis is er niets bij.

