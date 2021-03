Verkiezingen 2021 Voor de kiezer op het mbo speelt meer dan alleen klimaat en onderwijs Jongeren die voor het eerst moeten stemmen staan voor een lastige keuze. De 'Kiesmannen' waren bij het Wellant mbo in Dordrecht voor een interactieve verkiezingsshow. De studenten online én offline bleken zeer betrokken bij de politiek.

