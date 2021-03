Buitenland Londen zoekt zijn bondgenoten voortaan onder kleinere landen in Azië Na de brexit wil het Verenigd Koninkrijk zich profileren als 'Global Britain'. Premier Boris Johnson heeft nu bekendgemaakt welke principes er achter die slogan schuilen.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Londen zoekt zijn bondgenoten voortaan onder kleinere landen in Azië Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren