Arbeidsmarkt Baantje naast bijstand opstap naar zelfstandigheid Betaald werk, hoe bescheiden ook, kan een springplank zijn naar financiële zelfstandigheid voor mensen in de bijstand, zo blijkt uit onderzoek van de Universiteit Utrecht.

