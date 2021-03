Landbouw Topambtenaren achten forse krimp veestapel onvermijdelijk Het is 'onvermijdelijk' dat het komende kabinet fors ingrijpt in de omvang van de Nederlandse veestapel, schrijven topambtenaren. Zonder een reductie van tenminste 30% van het aantal landbouwdieren in de komende tien jaar kan Nederland onmogelijk voldoen aan de wettelijke normen voor stikstof en natuurbescherming.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Topambtenaren achten forse krimp veestapel onvermijdelijk Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren