Buitenland India laat spierballen én goede wil zien met ‘vaccinvriendschap’ India vervult een sleutelrol bij de productie van coronavaccins voor landen in Zuidoost-Azië. Om vaccins 'toegankelijk en betaalbaar' te maken voor die regio, maar ook om de vaccindiplomatie van China te dwarsbomen.

