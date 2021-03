Buitenland Mega-investering in infrastructuur moet marathonloper VS genezen van gebroken enkel Na een grote geldinjectie om de Amerikaanse economie door de coronacrisis te helpen, zint president Joe Biden op een plan om de VS te wapenen tegen concurrentie uit China. Volgens critici dreigt oververhitting van de economie, en een golf van inflatie.

