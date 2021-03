Europa Brussel wil tekort aan coronavaccins te lijf met scherpere exportregels Landen die in de EU geproduceerde vaccins willen ontvangen, zullen voortaan ook vaccins of ingrediënten moeten terugsturen. Het voorstel van de Europese Commissie zal met argwaan door Londen worden bekeken.

