Politiek Achterdocht sluipt in formatie Rutte IV door blunder Ollongren Een op straat belande notitie legt een politiek gevoelige kwestie bloot: de positie van Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt binnen het CDA en zijn onvoorspelbare opstelling in een eventuele coalitie.

