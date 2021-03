Milieu en klimaat Deltacommissaris vraagt kabinet miljarden voor behoud Nederlandse kredietstatus Nederland moet investeringen in waterveiligheid en infrastructuur veel hoger op de agenda plaatsen, anders zal het land zijn 'Triple A'-status bij internationale kredietbeoordelaars verliezen, waarschuwt Deltacommissaris Peter Glas.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Deltacommissaris vraagt kabinet miljarden voor behoud Nederlandse kredietstatus Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren