1. Viktor Orbán zoekt bondgenoten...

'Rusland mobiliseert troepen rond Oekraïne. De VS slaan alarm over de situatie in Europa. En Morawiecki zet in Boedapest een pro-Poetinblok op met Orbán en Salvini. Dit is geen 1-aprilgrap.'

De bittere tweet van Donald Tusk, voorzitter van de Europese christendemocraten (EVP) sprak donderdag boekdelen. Eerder op de dag waren de Hongaarse premier Viktor Orbán, zijn Poolse collega Mateusz Morawiecki en voorman Matteo Salvini van de rechts-nationalistische Lega uit Italië in Boedapest bijeen om te praten over samenwerking in de Europese politieke arena.

De drie politici spraken zelf van een 'Europese renaissance'. Maar Donald Tusk wees op de warme gevoelens die Salvini en Orbán al jarenlang koesteren voor Moskou. Ging Mateusz Morawiecki, premier namens de rechts-conservatieve PiS-partij, daar echt zaken mee doen? In Polen liggen pro-Russische gevoelens vanwege het verleden op zijn zachtst gezegd 'gevoelig'.

Ander pijnpunt: Salvini zette eerder in op herverdeling van migranten en vluchtelingen die zich in Italië melden over andere EU-lidstaten. Hongarije en Polen zijn daar mordicus tegen.

De bijeenkomst in Boedapest was bedoeld om te verkennen of er een nieuw politiek thuisland voor Viktor Orbáns Fidesz-partij mogelijk is. Fidesz zit nu in een isolement en heeft in Brussel veel invloed verloren. De partij maakte eerst deel uit van de Europese christendemocratische familie, maar Orbán sneed de banden daarmee door. De EVP had gedreigd Fidesz te royeren, vanwege Orbáns niet aflatende kritiek op de EU en zijn autoritaire gedrag.

Morawiecki's PiS opereert nu vanuit de fractie van Europese Conservatieven en Hervormers in het Europees Parlement. De Polen nemen daarin een voorname plek in. Salvini's Lega maakt deel uit van de rechtse ID-fractie (waarin ook het Rassemblement National van Marine Le Pen).

... maar de kandidaten hebben zo hun reserves

Wat zouden Salvini en Morawiecki met Orbán opschieten? De premier controleert op dit moment twaalf Hongaarse Europarlementariërs. Als die zich aansluiten bij een nieuwe club met de 27 zitjes van de Poolse regeringscoalitie in de ECR, de 27 collegaatjes van de Lega en de 23 zetels van Marine Le Pen, dan ontstaat al snel een redelijke flinke groep in het Europees Parlement.

En als je de gehele fracties van ID en ECR zou samenvoegen, plus die van Fidesz, zou je een blok van 147 Europarlementariërs hebben. Imposant. Maar Viktor Orbán zal wel al zijn politieke talent moeten inzetten om mensen samen te brengen. Doorgaans is hij er vooral goed in ze te verdelen, en donderdag leverde dus weinig concreets op. Regeringsgezinde media noemden de ontmoeting 'historisch' en een succes.

Maar er gebeurde verder niks. Waarschijnlijk blijven de drie partijen vooral ad hoc samenwerken. En zelfs dat is niet zeker. Een recente analyse van de London School of Economics onderstreept dat radicaal-rechtse partijen in het Europees Parlement relatief zelden samenwerken. Als puntje bij paaltje komt, prevaleert hun nationalisme.

2. Agenten in Noord-Ierland 'zijn voetballen'

Brexit leidde tot een zeegrens tussen Noord-Ierland en de rest van het VK. Om te voorkomen dat er een grens tussen Ierland en Noord-Ierland zou ontstaan, bleef Noord-Ierland onderdeel van de Europese interne markt.

Radicale unionisten bedreigden eerder begin dit jaar douaneofficials en havenpersoneel in Noord-Ierland, omdat ze de zeegrens niet accepteren. Het VK heeft eenzijdig de afspraken met de EU over de grenscontroles opgeschort, formeel omdat die tot tekorten in Noord-Ierse winkels leidden.

Maar het blijft onrustig in Noord-Ierland. De afgelopen dagen bestookten gemaskerde mannen de politie met benzinebommen. Aan het geweld ligt gekibbel over een in juni 2020 massaal bezochte uitvaart van voormalig IRA-lid en Sinn Fein-politicus Bobby Storey ten grondslag (maar uiteraard is brexitfrictie niet ver weg). Vorige week besloot justitie de aanwezigen, waaronder 24 prominente politici van Sinn Fein (de partij die hereniging van Noord-Ierland met Ierland wil) niet te vervolgen, ondanks dat ze de coronaregels hadden geschonden.

De protestantse DUP en haar leider Arlene Foster spreken daar schande van. Foster eist dat de politiechef in Noord-Ierland opstapt. Na de aanvallen op de politie rond het Paasweekeinde riep ze haar achterban op om rustig te blijven. Ik begrijp jullie frustratie, zei Foster, 'maar politieagenten verwonden maakt de zaken er niet beter op'.

De politie klaagt ondertussen over een gebrek aan politiek leiderschap; politici gooien olie op het vuur, vindt ze. 'Ze gebruiken ons als politieke voetballen', zei een vakbondsman.

3. Spanje beproeft kortere werkweek

De Spaanse economie worstelt vanwege corona. Desalniettemin is er ruimte voor experimenten. Bij voorbeeld over de werkweek. Op instigatie van Iñigo Errejón van de linkse partij Más País en een van de stichters van de linkse regeringspartij Podemos, begint Spanje een experiment later dit jaar met een werkweek van vier dagen.

De regering in Madrid stelt €50 mln voor een proef van drie jaar ter beschikking. Errejon, die pas recent afstand nam van het beleid van de in 2013 overleden Venezolaanse leider Hugo Chávez, zei eerder dit jaar dat hij verwacht dat zo'n tweehonderd bedrijven, met in totaal tussen de 3000 en 6000 personeelsleden, zullen meedoen. De idee is dat degenen die vier dagen van elk acht uur gaan werken, geen euro salaris inleveren.

Economen zijn sceptisch. Ze vinden dat de productiviteit in Spanje veel te laag is, en dat het land al moeilijk kan concurreren met andere EU-lidstaten. De centrale bank stelde vorig jaar zelfs dat de arbeidsmarkt disfunctioneert. Een achterhaalde visie, bromde de vakbondskoepel UGT toen.

Eigenlijk vindt de Spaanse regering de proef ook maar niks. Maar ze begint het experiment op voorwaarde dat Más País het Europese coronaherstelpakket ondersteunt (Más País heeft maar een paar zeteltjes in het parlement, maar premier Pedro Sánchez leidt een minderheidsregering en kan alle hulp gebruiken).

Eerder discussieerde Finland al over een kortere werkweek.

