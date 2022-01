Macro-economie Zeventien miljoen inflatiecijfers, valt dat wel te vatten in één getal? De hoge inflatie is een boosmaker, want hij vreet aan de koopkracht. Maar hét inflatiecijfer bestaat niet. Zo heeft de oude rokende huizenbezitter Robert meer te klagen dan dertiger Anja, met haar quinoa en huurhuis. Door verschillende uitgavenpatronen neemt de koopkracht van de een harder af dan de ander, leert onderzoek van het Nibud.

