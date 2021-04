Arbeidsmarkt Corona stuit opmars vrouwen op het werk De afgelopen jaren betraden steeds meer vrouwen de arbeidsmarkt. Covid-19 doet dat weer teniet. Opvallend genoeg lijken Nederlandse vrouwen, die vaker in deeltijd werken, aan dit lot te ontsnappen.

