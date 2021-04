Economie Groei in Europa blijft achter De wereldeconomie groei dit jaar met 6%, voorspelt het Internationaal Monetair Fonds dinsdag. Maar de groei is zeer ongelijk verdeeld. Europa doet het minder goed dan de belangrijkste concurrenten.

