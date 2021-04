Europa Lange-afstandstreinen moeten EU naar klimaatdoel brengen De trein geldt als 'schoon' vervoer. Toch neemt de internationale reiziger liever het veelal goedkopere vliegtuig. Dat moet anders, vindt Brussel, dat 2021 heeft uitgeroepen tot het 'Europese Jaar van de Spoorwegen'. Meer hogesnelheidstreinen en de comeback van de nachttrein moeten daarbij helpen.

