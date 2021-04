Politiek Alles moet openbaar in politiek Den Haag, maar tegen welke prijs? Vertrouwelijk overleg is na de ontspoorde verkenning in een verdomhoekje beland. Maar het blijft cruciaal. Zonder vertrouwelijkheid geen diplomatieke deals, geslaagde fusies en overnames én geen nieuw kabinet.

