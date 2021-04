Vooruitblikkend en verdiepend: dit is de wekelijkse dosis Europamania — alles wat je moet weten over ontwikkelingen in Europa. In deze editie: de stem uit het buitenland komt hard aan, dieselfraude en Chinese rekeningen.

Foto: Reuters

1. Buitenlandse stemmen schudden Bulgarije op...

Bulgarije ging vorige week naar de stembus en de opkomst was met 49,88% niet bijster hoog te noemen. Logisch, vanwege corona. Eén ding valt op: nog nooit stemden zo veel Bulgaren in het buitenland. En dat heeft gevolgen.

Premier Boyko Borissov kreeg met zijn GERB-partij de meeste stemmen. Maar een solide regering vormen is lastig. Borissov heeft zo'n 75 parlementszetels vergaard, ver van de 121 zetels die hij nodig heeft voor een meerderheid.

Een alliantie met de sociaal-democraten van de BSP (43 zetels) ligt niet voor de hand. De kans op samenwerking met de MRF (30 zetels), een partij die zich richt op de Turkse minderheid in Bulgarije, is groter. Maar dan nog heeft Borissov geen meerderheid.

Drie (relatieve) nieuwkomers in het parlement willen niks met de premier te maken hebben. Sterker nog, ze danken hun opmars aan het verzet tegen Borissovs regering. De grootste winnaar van de verkiezingen, het electoraal vehikel 'Er zijn van die mensen' van de tv-presentator Slavi Trifonov (51 zetels), heeft samenwerking uitgesloten.

Democratisch Bulgarije (27 zetels), een coalitie van drie partijen, moet eveneens niets van Borissov hebben. Boegbeeld Hristo Ivanov leidde in juli met een actie tegen corruptie, langdurige protesten in. Uit die demonstraties kwam ook een derde partijcoalitie voort: 'Sta op, misdadigers weg', met daarin ook Volt, de partij die in Nederland in maart drie Kamerzetels won. Deze combinatie kreeg 14 zetels.

Bulgaren uit het buitenland blijken de anticorruptiepartijen massaal te hebben gesteund. Trifonov kreeg 30% van de buitenlandse stemmen, Democratische Bulgarije 17,6%. Borissovs Gerb kreeg een magere 8,67% van de buitenlandse Bulgaren achter zich.

De resultaten geven volgens analisten de ergernis weer bij Bulgaren die in het buitenland werken over corruptie en een gebrek aan ontwikkeling in hun land.

... en hetzelfde gebeurde in Roemenië

De Bulgaarse stem van buiten is electoraal relevant omdat er honderdduizenden Bulgaren in andere EU-lidstaten werken. Hetzelfde geldt voor Roemenië. Bij de parlementsverkiezingen van december had de expatstem behoorlijke impact.

Meer dan een kwart miljoen Roemenen in het buitenland brachten toen hun stem uit. Dat is relatief weinig; er wonen 5,6 miljoen Roemenen in het buitenland. Maar van degenen die de moeite namen hun democratische plicht te doen, koos 23,2% voor een nieuwe partij, de Alliantie voor de Eenheid van Roemenen (AUR). De AUR, een radicaal-rechtse, nationalistische partij, komt op voor de belangen van arbeidsmigranten en wil hun de mogelijkheid bieden terug te komen naar Roemenië.

Ook de oppositiepartij USR richt zich sterk op Roemenen die elders werken. De AUR, die pas twee jaar bestaat, wist bij de laagste opkomst sinds 1989 (31,8%; opnieuw: corona speelt een rol) zo'n 9% van de stemmen binnen te halen.

Het is overigens niet voor het eerst dat Roemenen in het buitenland hun stem laten horen. Ze waren oververtegenwoordigd bij de protesten tegen corruptie in 2018. In 2019 deden 900.000 'buitenlandse' Roemenen aan de presidentsverkiezingen mee.

Vanwege de coronacrisis gingen vorig jaar anderhalf miljoen Roemenen terug naar huis. Erg welkom waren ze niet. Dat zou de stemmen op de AUR ook kunnen verklaren.

Foto: Reuters

2. Calabrische maffia doet in diesel

Georganiseerde misdaad staat deze week prominent in de prioriteitenlijst van de Europese Commissie. Vicevoorzitter Margaritis Schinas presenteert namelijk 'een EU-agenda voor de aanpak van de georganiseerde misdaad (2021-2025).

Juist afgelopen donderdag meldde de Italiaanse Guarda di Finanza, de belastingpolitie, dat ze beslag heeft gelegd op €1 mrd aan tegoeden en 71 mensen heeft aangehouden in een enorme brandstoffraude. De Calabrische maffia zou hierbij betrokken zijn, maar ook de collegaatjes van de Napolitaanse camorra speelden een rol.

Bij de fraude speelden bedrijven elkaar nepfacturen toe, om zo accijnzen en btw op diesel te ontduiken. De brandstof verkochten ze via reguliere pompstations; enkele jaren geleden schatte de Guarda di Finanza dat één op de vijf tankstations in Italië eigenlijk illegaal actief is.

Het opgerolde fraudenetwerk, opgebouwd rond een van oorsprong legale oliehandel van naam en faam, zou de Italiaanse schatkist voor zo'n €946,5 mln hebben benadeeld. Het verkocht onder meer 'rode diesel' voor de landbouw, dat onder een lager accijnstarief valt, als reguliere diesel. Ook voerden de criminele ondernemers smeerolie en andere olieproducten die onder een lager belastingregime vallen in uit Oost-Europa. Ze mengden het goedje, en verkochten dat als diesel.

Om het papieren netwerk te ontrafelen, had de Italiaanse politie de assistentie van justitie in Bulgarije, Roemenië, Malta, Duitsland en Hongarije nodig. In die landen, en in Kroatië, bevroor justitie bankrekeningen. De EU-organisatie voor samenwerking bij misdaadbestrijding Eurojust speelde bij de operatie een coördinerende rol.

Bij de actie maakte justitie gebruik van een nieuwe, net geldende, Europese verordening die het bevriezen van criminele tegoeden EU-breed makkelijker maakt.

Foto: Reuters

3. EU moet Montenegro redden bij Chinese lening

Montenegro baarde enkele jaren geleden opzien door in zee te gaan met een Chinees consortium voor de aanleg van een snelweg tussen de havenstad Bar en Servië. Kon het landje de Chinese miljardennota wel betalen, vroegen sceptici zich af?

Het antwoord laat zich raden. In maart vroeg Montenegro de Europese Unie om hulp omdat het zich niet aan de financiële afspraken met het Chinese bouwconsortium CRBC kan houden. Ook begon de EU-kandidaat-lidstaat al met een onderzoek of de wegenbouwers uit de Volksrepubliek zich wel al aan de ter plekke geldende milieuregels houden. De benodigde vergunningen zouden er ook niet zijn geweest.

De vraag is nu of de EU wil bijspringen. Chinese financiers zijn niet makkelijk, geeft een recent onderzoek aan. Vicepremier Dritan Abrazovic vindt het verzoek aan Brussel een 'no brainer', bleek in maart uit zijn woorden. Door Montenegro te helpen, dringt de EU de Chinese invloed in de regio terug, suggereerde hij.

Europamania in je mailbox? Wil je deze Europa-nieuwsbrief elke week per mail ontvangen? Schrijf je dan hier in. En hier zijn eerdere afleveringen.

Waar moeten we deze week op letten?

• Het Hof van Justitie van de Europese Unie spreekt zich woensdag met arresten uit over bezwaren van Ryanair tegen staatssteun voor SAS en Finnair. De Ierse prijsvechter vecht alle coronahulp die andere maatschappijen ontvangen aan.

• De vaste Tweede Kamercommissie Financiën overlegtwoensdag ter voorbereiding van de vergadering van de ministers van financiën van de Eurogroep. Die spreken elkaar vrijdag over onder meer een Europees depositogarantiestelsel en over de euro als digitale valuta.

• Het Hof van Justitie van de EU doet donderdag uitspraak in een slepende discussie over pulsvissen. Lees ter voorbereiding dit verhaal van FD-correspondent Mathijs Schiffers.

Meer lezen (en kijken)?

DexitDuitsland gaat op 26 september naar de stembus. De radicaal-rechtse AfD wil een Duitse exit uit de EU, besloot de partij afgelopen weekeinde.

Smeergeld Schandaal in Frankrijk: vliegtuigbouwer Dassault betaalde €1 mln aan smeergeld aan een tussenpersoon in India om ervoor te zorgen dat de Indiase regering Rafale-straaljagers zou kopen.

Post Ankara Manfred Weber, de chef van de christen-democraten in het Europees Parlement, zei tegen tv-programma Buitenhof dat de EU toetredingsonderhandelingen met Turkije moet stopzetten. Reden zijn de fricties met president Erdogan, met als recent dieptepunt sofagate (lees ook het gesprek dat FD-correspondenten Mathijs Schiffers en Ria Cats met voorzitter Charles Michel van de Europese Raad hadden)

Brexit en schuld Schotland wil mogelijk het Verenigd Koninkrijk verlaten, en nu is er ook al een Northern Independence Party. Ondertussen groeit de kritiek op premier Johnson vanwege rellen in Noord-Ierland.

Vrije media De Europese omroepunie EBU maakt zich zorgen over de onafhankelijkheid van de Tsjechische televisie.

Railmiles Frankrijk zet vanwege klimaatbeleid een streep door veel binnenlandse vluchten, zo bleek afgelopen weekeinde. Lees ook het verhaal van FD-correspondent Mathijs Schiffers.

FD Europamania wordt geschreven door Han Dirk Hekking. Volg ook onze FD-Brusselaars Ria Cats en Mathijs Schiffers. Heb je opmerkingen of nieuws? Laat het weten via feedback@fd.nl. Tot volgende week!