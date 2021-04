Economie Amerikanen troeven Europa af in race om herstel De Amerikaanse economie herstelt sneller van corona dan de Europese. Enorme steunpakketten van president Biden geven het land vleugels. Kan Europa de achterstand nog inhalen? Het IMF zegt: investeer meer.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Amerikanen troeven Europa af in race om herstel Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren