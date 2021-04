Buitenland Desinformatie laat Letten onderaan bungelen met vaccinatietempo Nepberichten maken inwoners van Letland zo huiverig voor het coronavaccin van AstraZeneca, dat correspondent Koen Verhelst (32) ondanks zijn lage leeftijd al een eerste prik kon gaan halen. De overheid is intussen een promotiecampagne gestart om zorgen in te dammen.

Deel via WhatsApp Deel via Twitter Deel via Facebook Deel via LinkedIn Deel via E-mail Bewaar artikel in Mijn Nieuws

Registreer nu en lees: Desinformatie laat Letten onderaan bungelen met vaccinatietempo Gratis registreren Heeft u een FD.nl account of bent u abonnee van Het Financieele Dagblad? Inloggen U heeft een account, u bent abonnee? Log hier in Krijg direct toegang tot dit artikel Gratis registreren