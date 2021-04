Grondstoffen 'Circulaire economie is een snelgroeiende markt' Nederland wil in 2050 een circulaire economie. Geitewollensokken-ideologie? Welnee. Het FD sprak drie grote Nederlandse bedrijven die er al vol op inzetten, omdat er uiteindelijk aan valt te verdienen. 'Duurzaamheid is voor ons een businessmodel.'

